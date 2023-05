Luxemburgo agradece oportunidade no Corinthians: ‘Ansioso para trabalhar’

Técnico de 70 anos chega para sua terceira passagem no clube do Parque São Jorge

Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Vanderlei foi anunciado nesta segunda e já comandou treino



Vanderlei Luxemburgo volta a treinar uma equipe no futebol brasileiro depois de dois anos longe do esporte. O carioca de 70 anos foi anunciado pelo Corinthians nesta segunda-feira, 1º, após a demissão de Cuca. Nas redes sociais, o treinador agradeceu a confiança da diretoria alvinegra em sua contratação e disse estar ansioso para trabalhar. “Muito obrigado, Corinthians! É uma honra retornar a esta casa que tanto respeito e admiro. Estou ansioso para trabalhar com toda dedicação e paixão, buscando sempre a vitória e o orgulho da Fiel! Vamos juntos, #VaiCorinthians #LuxaNoTimão”, escreveu. Ele chega sozinho, sem comissão técnica, e assina até dezembro de 2023. Essa é a terceira passagem de Luxa pelo Corinthians. A primeira foi em 1998, quando venceu o Campeonato Brasileiro. Em 2001 voltou e conquistou o Campeonato Paulista. Desta vez, o treinador chega para “apagar incêndio” e já tem decisão nesta terça, precisando vencer o Independiente del Valle na Copa Libertadores.