Sam Jones, segundo maior campeão da NBA, morre aos 88 anos

Maddie Malhotra/Getty Images/AFP Boston Celtics fez homenagem a Sam Jones antes da partida com o Phoenix Suns



O ex-jogador de basquete Sam Jones, segundo atleta com mais títulos da NBA na carreira, morreu nesta sexta, 31, aos 88 anos de idade. A morte foi informada pelo Boston Celtics, franquia pela qual Jones jogou por 12 anos a partir de 1957 e conquistou dez títulos. Jones tem apenas uma conquista a menos que Bill Russell, o maior campeão e seu ex-colega de equipe em Boston. No comunicado do Celtics, a franquia relembra que o jogador era tão prolífico que recebeu o apelido de ‘O Arremessador’, assim como o de ‘Mr. Clutch’ (que quer dizer Sr. Decisivo). Após parar de jogar, ainda foi técnico, tendo dirigido o próprio Celtics por seis anos, além do Washington Bullets e do Seattle Supersonics. Jones foi cinco vezes selecionado para o jogos das estrelas da liga, entrou para o hall da fama do basquete e o número que usava, o 24, foi aposentado pelo Boston Celtics.

O comissário da NBA lamentou a morte de Jones em um comunicado oficial. “Seu estilo altruísta, suas performances decisivas e seu arremesso tabelado característico foram marcas de uma carreira incrível que contou com 10 títulos da NBA em 12 temporadas com o Boston Celtics. Uma lenda da HBCU na Universidade Central da Carolina do Norte e membro das equipes do 25º, 50º e 75º aniversário da NBA, Sam era um companheiro de equipe amado e um competidor respeitado que jogou o jogo com dignidade e classe. Lamentamos a morte de um gigante do basquete e enviamos nossas mais profundas condolências à família de Sam e à organização Celtics”. O Celtics prestou um tributo antes de entrar em quadra nesta sexta contra o Phoenix Suns.

The @celtics pay tribute and hold a moment of silence for 10x NBA champion and NBA legend, Sam Jones. pic.twitter.com/EpSKs49rul — NBA (@NBA) December 31, 2021