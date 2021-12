Estátua de Cristiano Ronaldo em Goa, na Índia, vira alvo de protestos

Moradores se revoltam e pedem que atletas locais sejam homenageados ao invés de um português

AFP Estátua de Cristiano Ronaldo foi criticada por ser de um atleta nascido em Portugal, país que dominou Goa até 1961



Uma estátua do jogador português Cristiano Ronaldo, que atualmente joga pelo Manchester United, causou revolta e se tornou alvo de protestos no Estado de Goa, no sul da Índia. Para os moradores, as autoridades locais foram insensíveis por homenagear um astro do esporte nascido na antiga potência colonial que dominou o Estado de 1510 a 1961. Vários manifestantes com bandeiras pretas se reuniram no local depois que a estátua foi inaugurada esta semana na cidade de Calangute, pedindo que astros indianos do esporte fossem homenageados ao invés do português. Micky Fernandes, um ex-jogador originário de Goa, disse que esta escolha foi ‘dolorosa’ e que tem sido vivida como uma ‘ressaca’ do domínio português. “Ronaldo é o melhor jogador do mundo, mas ainda devemos ter a estátua de um jogador de Goa”, disse Fernandes. A maior parte da Índia conquistou a independência em 1947, e em relação ao Reino Unido; já Goa se tornou um território autônomo administrado pela Índia em 1961, após um breve conflito armado com Portugal, e se tornou um Estado pleno em 1987.

*Com informações da AFP