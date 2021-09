Thiago Neves rebate crítica de torcedor e diz que comprou frutas e chuveiro para o Sport

Em sua conta no Twitter, o armador respondeu um internauta que afirmou que ‘Ronaldo, Betinho, André e Thiago Neves querem tumultuar o ambiente’ do Leão

Foto: PAULO PAIVA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Thiago Neves durante partida do Sport



O meio-campista Thiago Neves não levou desaforo para casa e rebateu críticas de um torcedor do Sport, que está incomodado com a situação do time, atual penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Em sua conta no Twitter, o armador respondeu um internauta que afirmou que “Ronaldo, Betinho, André e Thiago Neves querem tumultuar o ambiente” do Leão. Para embasar seu argumento, o veterano revelou que tem ajudado o clube durante a crise financeira, tirando dinheiro do próprio bolso para comprar alimentos e até chuveiro do centro de treinamento.

“Tumultuar ambiente? Acho que você está citando a pessoa errada, faço de tudo pra deixar o ambiente bom mesmo passando por tudo isso que estamos passando, até comprar chuveiros, aparelhos para a fisioterapia, alguns ‘ties’ para academia, fora frutas… E outras coisas que compro do meu bolso pra tentar deixar o ambiente bom para a gente trabalhar. Então não venha falar que estou tumultuando o ambiente, primeiro procure saber das coisas pra sair postando coisa e ganhar ibope. Ronaldo e Betinho nem jogam e nem oportunidade recebem…”, escreveu Thiago Neves. “Injusto direcionar essas cobranças em nós 4 sendo que somos um grupo com 30 ou mais jogadores. Falar todo mundo fala, momento não é bom mesmo no campo e fora dele. Esses 4 que citam são os que mais gostam do clube e sabemos que vai ser normal a pressão ser maior neles. Podem falar de campo mas fora dele não, ainda mais dentro do clube”, completou. O Sport, até o momento, não se pronunciou sobre o caso.