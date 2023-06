Time de Cristiano Ronaldo tem interesse em contratar técnico Luís Castro, do Botafogo

Al Nassr, da Arábia Saudita, está em busca de um novo técnico para a próxima temporada

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luís Castro é o técnico do Botafogo, atual líder do Brasileirão



Líder do Campeonato Brasileiro e embalado, o Botafogo pode ter um grande problema nos próximos dias. De acordo com o jornal português “Record”, o Al Nassr está interessado na contratação do técnico Luís Castro. Segundo a matéria, o time da Arábia Saudita, que tem Cristiano Ronaldo como protagonista, colocou o lusitano em sua lista de preferências. A ideia é fechar com o profissional para a próxima temporada, marcada para começar em agosto. Aproveitando as folgas em meio a Data Fifa, o treinador está em sua terra natal e tem vínculo com o Fogão até o fim de 2023. Atualmente, o Glorioso soma 24 pontos na tabela de classificação, dois a mais que o segundo colocado Palmeiras. O próximo compromisso do conjunto carioca está marcado para o dia 22 de junho, diante do Cuiabá, fora de casa.