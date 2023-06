Lugano critica Abel Ferreira por discussão com Calleri: ‘Há dez anos, ele terminaria no hospital’ 

Técnico palmeirense protagonizou nova polêmica ao colocar o dedo em direção rosto do atacante do Tricolor

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 23/04/2022 Abel Ferreira esbraveja durante partida do Palmeiras



Uma cena marcou a partida entre São Paulo e Palmeiras, realizada no último domingo, 11, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Alviverde já vencia o jogo por 1 a 0, o técnico palmeirense Abel Ferreira discutiu rispidamente com Jonathan Calleri, colocando o dedo na cara do atacante do Tricolor. Para ex-zagueiro Diego Lugano, ídolo dos torcedores são-paulinos, a atitude do português é inadmissível. “Discutir com o árbitro já tá mal, errado. Mas com o jogador adversário, dedo na cara, gritar na cara… Além de tudo, o mais preocupante: essa atitude gerou um clima de violência no estádio. O torcedor mudou o humor. Por sorte não tinha torcida adversária. Por sorte o Calleri teve sangue frio. Há 10 anos, essa atitude terminaria com o Abel no hospital e uma briga generalizada”, declarou o uruguaio, atual comentarista da “ESPN”. Apesar da cena, o lusitano não foi expulso e conseguiu colaborar com a vitória do Alviverde por 2 a 0.