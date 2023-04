Vojovoda no Corinthians? Veja o que presidente do Fortaleza falou sobre o assunto 

Marcelo Paz falou com a reportagem do site da Jovem Pan sobre um possível interesse do Timão no técnico argentino

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Juan Pablo Vojvoda está no comando do Fortaleza desde 2021



O Corinthians está em busca de um treinador para substituir Cuca, que pediu demissão na última quarta-feira, 26, após forte pressão da torcida. Como não poderia ser diferente, vários nomes passaram a ser especulados, como o do argentino Juan Pablo Vojvoda, atualmente no Fortaleza. Questionado pela reportagem do site da Jovem Pan sobre um possível interesse do Timão no técnico, o presidente do Leão, Marcelo Paz, desmentiu. “Não houve nenhuma procura”, disse o mandatário, confirmando que há uma multa rescisória para tirar o profissional do clube. Através de sua conta no Twitter, o cartola ainda brincou com os rumores e postou um meme. “Não vai, não”, dizia a personagem do vídeo. Na equipe cearense desde 2021, Vojvoda soma 4 títulos no Brasil, sendo três do Estadual (2021, 2022 e 2023) e um da Copa do Nordeste (2022). Além disso, ele levou o time para a Copa Libertadores da América na temporada passada. Na atual, o conjunto nordestino disputa a Copa Sul-Americana.

Em conversa com a imprensa, o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves afirmou que a ideia é fechar com um novo profissional o mais rápido possível. Após ser recusado por Tite, comandante da seleção brasileira nos últimos seis anos, o clube do Parque São Jorge segue atrás de um plano B. Sem um comandante, o Alvinegro deve ser liderado pelo ex-meia Danilo, treinador do sub-20, no clássico contra o Palmeiras. O Dérbi está marcado para este sábado, 29, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima terça-feira, 2, o compromisso será com o Independiente del Valle, na Neo Química Arena, pela fase de grupos da Libertadores.