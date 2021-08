Hadson Nery, o Hadybala do ‘BBB 20’, critica Grêmio Barueri e deixa o clube antes de estreia

Em comunicado, o ex-jogador citou falsas promessas da diretoria para o motivo do desligamento

Reprodução/Jovem Pan Hadson anunciou que não treinará mais o Grêmio Barueri



Hadson Nery, participante do reality show Big Brother Brasil 2020, anunciou na manhã desta segunda-feira, 9, que não será mais o técnico do Grêmio Barueri. Anunciado como treinador do time principal em maio, o Hadybala, como ficou conhecido durante o programa da Rede Globo, deixa o clube paulista antes mesmo de estrear. Em comunicado, ele citou falsas promessas da diretoria para o motivo do desligamento. “Infelizmente, se faz necessário esclarecer a enorme gratidão e o respeito que possuo pela Instituição Grêmio Barueri Futebol, pelos torcedores e pelas pessoas envolvidas nas tratativas que culminaram na minha contratação como técnico da equipe. No entanto, me foi prometido uma estrutura física, uma equipe e uma competição a ser disputada pelo campeonato paulista, fatos estes que até a presente data não ocorreram. Por outro lado, devido a minha boa índole, a minha história, o meu amor ao futebol e principalmente pelo sonho que eu tenho de ser um técnico bem sucedido profissionalmente, não posso compactuar com algumas situações que vêm ocorrendo nos bastidores do clube e chegaram até mim nesta semana. Por esta razão, venho tornar público o meu desligamento da equipe e dizer que o sonho continua.”