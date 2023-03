Técnico do Tottenham critica Richarlison por declaração polêmica: ‘Está sendo egoísta’

Atacante brasileiro reclamou das poucas oportunidades recebidas pelo treinador após a queda na Liga dos Campeões

JUSTIN TALLIS / AFP Richarlison lamenta eliminação do Tottenham nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Milan



Antonio Conte, o técnico do Tottenham, criticou o atacante Richarlison por uma declaração polêmica após a eliminação do time nas oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Milan, na última quarta-feira, 8. Na ocasião, o “Pombo” reclamou das poucas oportunidades recebidas pelo treinador. “Sou profissional, trabalho todo dia e quero jogar. Falta minuto, falta tempo. Essa temporada está uma m**** porque não tenho minutos, sofri um pouco de lesão também”, declarou à “TNT Sports”. “Vinha numa sequência boa, com duas vitórias contra o West Ham e contra o Chelsea, e de repente me colocou no banco. Contra o Wolves, me colocou cinco minutos. Eu perguntei o porquê e não me falaram nada. Ontem me pediram para fazer um teste na academia. (Conte) me falou que, se eu estivesse bom, eu iria para o jogo. Quando chegou na hora do jogo, me colocou no banco. São coisas que não dá para entender”, continuou. Para o comandante italiano, entretanto, a declaração do brasileiro teve um “tom egoísta”.

“Assisti a entrevista do Richarlison. Ele não me criticou. Ele disse que sua temporada foi ruim e ele está certo. Ele teve lesões, jogou e marcou na Champions, depois foi para a Copa e teve uma lesão grave. Ele não marcou nenhum gol na Premier League. Ele foi muito honesto ao dizer que sua temporada não foi boa. Mas ainda não terminou. Se ele merecer jogar, darei a ele a oportunidade”, disse Conte. “Pelo resto da entrevista, acho que ele cometeu um erro. Quando você fala em ‘eu’ e não em ‘nós’, está sendo egoísta. Digo aos meus jogadores que se queremos construir algo importante e ganhar um troféu temos de falar com ‘nós’ e não com ‘eu’, porque senão estamos pensando apenas em nós próprios”, acrescentou o treinador.

O Tottenham foi eliminado após perder a partida de ida e ficar no empate sem gols. Para o atacante Richarlison, faltou mais ousadia ao técnico dos Spurs. “A gente não pode jogar assim, precisando de um gol. Eu acho que tinha que colocar o time para frente, principalmente no segundo tempo”, declarou logo após a eliminação para o Milan. Contratado no meio de 2021 por 58 milhões de euros (R$ 315 milhões), o “Pombo” soma 25 jogos no time britânico, com 2 gols e 2 assistências. Na quarta posição do Campeonato Inglês, a equipe treinada por Conte tenta se manter no G4 para voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada.