Tite admite preocupação com Neymar e explica nova função do craque na seleção brasileira

O atacante passa por ‘dias difíceis’ depois da eliminação na Liga dos Campeões, principal objetivo do PSG na temporada

Wallace Teixeira/Estadão Conteúdo Tite é o atual treinador da Seleção Brasileira



Tite concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 23, véspera do confronto da seleção brasileira diante do Chile, marcado para acontecer no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Entre os temas debatidos com os jornalistas, o principal foi Neymar, que passa por um momento delicado no Paris Saint-Germain – além de sofrer com lesões, o atacante passa por “dias difíceis” depois da eliminação na Liga dos Campeões, principal objetivo do time na temporada. Quanto ao assunto, o treinador da Canarinho admitiu uma certa preocupação com o astro e revelou que teve uma conversa particular com o camisa 10.

“Aprendi ao longo do tempo e o ‘start’ foi a minha filha socióloga. Ela dizia: igualdade não, equidade, sim. O que um atleta precisa pode ser o que o outro não precisa, são abordagens e correções diferentes porque somos diferentes enquanto seres humanos. Temos uma preocupação geral”, comentou o treinador, ao ser questionado sobre alguma conversa mais pessoal com Neymar. “Não vou responder à tua pergunta (do jornalista) porque são coisas muito íntimas, de dentro de vestiário, no cunho particular. Eu vou ser direto contigo: se um técnico meu quando eu era atleta pegasse e externasse meus problemas de forma pública eu ia perguntar a ele: por que você não vem falar comigo antes? Faço com os atletas aquilo que eu gostava que os técnicos faziam comigo quando eu era jogador”, afirmou.

Apesar de reconhecer os cuidados com Neymar, Tite não acredita que o momento afete no desempenho do atacante diante de Chile, no Maracanã, e Bolívia, na próxima terça-feira, em La Paz. “As realidades do clube são diferentes. Uma série de atletas passou adversidades em seus clubes, outros chegaram com autoestima elevada”, comentou. Além disso, o técnico comentou como o atleta será utilizado como “falso 9”. “Particularmente, não gosto de usar ‘falso 9’. Ele é um verdadeiro, é um atacante com liberdade criativa. Um jogador que tem as características… Como é o termo? Ousadia. O Vini diz que é o ‘malvadeza’. São adjetivos que fomentam e incentivam a criatividade, o lance pessoal. Teve um jogo que ele trabalhou assim e teve outros jogos que ele voltou para deixar outros jogadores à frente. O Neymar tem uma estrutura há bastante tempo na seleção para potencializar a criatividade dele. Cada um trabalha em seu setor para que ele possa ter a criatividade em seu setor.”