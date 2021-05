Tite explica retorno de Daniel Alves à seleção brasileira: ‘Ele se encaixa nos nossos pilares’

Em entrevista coletiva, o treinador da Canarinho afirmou que a ideia será utilizar o veterano da mesma maneira como ele joga no Tricolor paulista, sendo um jogador mais construtor pelo lado direito

Foto: ALE VIANNA/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Daniel Alves conduz a bola durante São Paulo x Santos



A principal novidade da lista de convocados da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, foi o retorno de Daniel Alves. O lateral direito do São Paulo, de 38 anos, foi chamado por Tite para encarar Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente. Em entrevista coletiva, o treinador da Canarinho afirmou que a ideia será utilizar o veterano da mesma maneira como ele joga no Tricolor paulista, sendo um jogador mais construtor pelo lado direito.

“O Daniel Alves, assim como outros atletas, se encaixa nos pilares que temos: o alto nível, a longevidade da carreira do atleta, o bom momento no seu clube, e o histórico dentro da Seleção. Principalmente em jogos de Eliminatórias, é o aspecto físico e técnico em sua plenitude. A felicidade de ver o Daniel, jogando em alto nível, mais a liderança que ele tem”, disse Tite, que comandará o Brasil nas partidas diante dos equatorianos no Beira-Rio, em Porto Alegre, e depois enfrenta os paraguaios, fora de casa, em Assunção. A seleção brasileira soma 12 pontos conquistados em quatro jogos disputados, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento na competição.