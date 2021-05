Tite convoca seleção com Dani Alves, Gabigol e Everton Ribeiro para jogos das Eliminatórias 

Além do trio, Weverton, do Palmeiras, é outro jogador chamado para representar a Canarinho; todos perderão as duas rodadas iniciais do Brasileirão, além da 3ª fase da Copa do Brasil; veja a lista

Reprodução/CBF Tite é o atual técnico da seleção brasileira



O treinador Tite convocou nesta sexta-feira, 14, a seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022 — o Brasil encara Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho, respectivamente. As principais novidades na lista do técnico são os retornos de Daniel Alves, do São Paulo, e de Gabriel Barbosa, do Flamengo. Além deles, o meio-campista Everton Ribeiro, também do Rubro-Negro, e o goleiro Weverton, do Palmeiras, são os outros jogadores chamados que atuam no Brasil. Todos serão baixas em seus respectivos clubes nas rodadas iniciais do Brasileirão, além da 3ª fase da Copa do Brasil.

Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento até aqui, o Brasil encara os equatorianos no Beira-Rio, em Porto Alegre, e depois enfrenta os paraguaios, fora de casa, em Assunção. A seleção brasileira soma 12 pontos conquistados em quatro jogos disputados. É a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Na última rodada, disputada em novembro do ano passado, o Brasil derrotou o Uruguai, fora de casa, por 2 a 0. Depois das Eliminatórias, o time de Tite continua reunido para a disputa da Copa América, na qual estreia no dia 14 de junho, contra a Venezuela. Na primeira fase da competição, disputada na Argentina e Colômbia, o Brasil ainda joga contra Peru, Colômbia e o Equador.

Veja a lista de convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras).

Laterais: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid).

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG).

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon).

Atacantes: Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Vinícius Junior (Real Madrid).