Tite vai acompanhar decisão da Supercopa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo

Prestes a montar a lista de convocados para as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico tem Guilherme Arana e Everson, do Galo, além de Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro, do Rubro-Negro, no radar