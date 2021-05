Tite vai divulgar lista de convocados da seleção para Eliminatórias na próxima sexta-feira

Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento até aqui, o Brasil encara o Equador, dia 4 de junho, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e depois enfrenta o Paraguai, quatro dias mais tarde, fora de casa, em Assunção.

Lucas Figueiredo/CBF Tite é o atual treinador da seleção brasileira



O treinador Tite irá divulgar na próxima sexta-feira, 14, às 11 horas da manhã, a lista dos jogadores da seleção brasileira convocados para os dois próximos dos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022 – o Brasil encara Equador e Paraguai nos dias 4 e 8 de junho respectivamente. Devido à pandemia da Covid-19, o anúncio será feito virtualmente. Em seguida, o técnico concederá uma entrevista coletiva de imprensa, também de forma remota, ao lado de sua comissão técnico. Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento até aqui, o Brasil encara os equatorianos no Beira-Rio, em Porto Alegre, e depois enfrenta os paraguaios, fora de casa, em Assunção.

A seleção brasileira soma 12 pontos conquistados em quatro jogos disputados. É a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Na última rodada, disputada em novembro do ano passado, o Brasil derrotou o Uruguai, fora de casa, por 2 a 0. Depois das Eliminatórias, o time de Tite continua reunido para a disputa da Copa América, na qual estreia no dia 14 de junho, contra a Venezuela. Na primeira fase da competição, disputada na Argentina e Colômbia, o Brasil ainda joga contra Peru, Colômbia e o Equador. Com o calendário fortemente impactado pela pandemia, a comissão técnica terá que se desdobrar para montar o grupo e readequar o próprio planejamento. Tite terá de definir se a convocação valerá também para a disputa da Copa América. A competição começa em 11 de junho, e o Brasil ficará baseado na Colômbia. Caso o técnico opte por levar o mesmo grupo de jogadores para as duas disputas, os clubes que cederem atletas para a seleção poderão ficar desfalcados por mais de 40 dias.

*Com informações do Estadão Conteúdo