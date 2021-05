Jogadora da seleção brasileira pede desculpas após dizer que Paulo Gustavo vai para o inferno

Após fazer comentário de mau gosto em uma rede social, atacante palmeirense Chu Santos recebe críticas de rivais e da própria torcida

Fabio Menotti/Palmeiras - 27/02/2021 A atacante Chu Santos, do Palmeiras e da seleção brasileira



A atacante Chu Santos, destaque do time feminino do Palmeiras e presença recorrente nas convocações da seleção brasileira, fez um comentário aparentemente homofóbico (e certamente de mau gosto) sobre a morte do humorista Paulo Gustavo. A jogadora se deparou com uma publicação no Facebook que alertava que o coronavírus não distingue raça, orientação sexual ou religião (com a lembrança de que “o evangélico Irmão Lázaro e o umbandista Paulo” foram vítimas da Covid-19), mas resolveu fazer um comentário: “Beleza, morreram pelo mesmo vírus. A diferença é que Lázaro foi para o céu, e Paulo Gustavo, para o inferno”.

Torcedores (inclusive do Palmeiras), coletivos que apoiam o futebol feminino e jogadoras de outros times reagiram com fortes críticas à palmeirense. Kika Brandino, do Grêmio, disse que “religião não é desculpa, LGBTfobia é crime”. A lateral corintiana Katiscia fez referência a uma frase que ficou famosa na voz de Gil do Vigor durante o “BBB 21. “Quando chegar lá no céu, não vai ter Deus pra julgar, não. Vai ter a Chu para julgar quem sobe e quem desce.” As duas se encontrarão nesta noite, às 20h, em um duelo entre Corinthians e Palmeiras no Parque São Jorge, pelo Brasileirão.

Diante da repercussão negativa, Chu publicou um vídeo pedindo desculpas pelo comentário. “Da mesma forma que tive peito de ir lá e comentar no Facebook, também tenho peito de vir aqui me desculpar. Pode ter certeza que não vai mais acontecer, foi um impulso e acabou gerando esse comentário. Quero pedir desculpas a todos vocês, se vos atingiu de alguma forma. Peço desculpas e quero que vocês me perdoem”, disse a atacante. Como não demonstrou arrependimento, as críticas continuaram. “A emenda saiu pior do que o soneto”, postou a página Palmeiras Livre, mostrando que até mesmo torcedores alviveredes repudiaram o comentário da atleta.

Veja publicações sobre a polêmica envolvendo Chu:

