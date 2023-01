Torcedor arremessa celular em Gabigol, do Flamengo, após decisão da Supercopa; assista

Incidente aconteceu após Palmeiras vencer a partida e conquistar o troféu no Mané Garrincha, em Brasília

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol durante derrota do Flamengo para o Palmeiras, na decisão da Supercopa do Brasil



Um torcedor que estava no setor destinado ao Palmeiras arremessou um celular na direção de Gabriel Barbosa, do Flamengo, na tarde deste sábado, 28, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, após a decisão da Supercopa do Brasil – com a vitória por 4 a 3, o Verdão conquistou o título inédito na competição. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que o atacante não é atingido. O jogador flamenguista, então, pega o objeto e o arremessa no chão novamente. Apesar do incidente, não houve qualquer tipo de tumulto entre os atletas. Sem o título nacional, o Rubro-Negro volta a se concentrar no Campeonato Carioca – o próximo confronto está marcado para quarta-feira, 1º, diante do Boavista. Depois, no dia 7 de fevereiro, a equipe de Vítor Pereira estreia no Mundial de Clubes, que será disputado no Marrocos.