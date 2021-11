Torcedor do Palmeiras, Bolsonaro manda mensagem de apoio ao Flamengo antes de final

A declaração do presidente da República aconteceu durante discurso na cerimônia de Jubileu da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsonaro já vestiu a camisa de vários times do Brasil, inclusive a do Flamengo



Mesmo sendo torcedor declarado do Palmeiras, inclusive levantando a taça de campeão brasileiro ao lado de jogadores, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mandou uma mensagem de apoio ao Flamengo, na véspera da final da Copa Libertadores da América 2021, marcada para às 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. “Antes de agradecer a qualquer coisa, assim como falei em 2019 e deu certo: amanhã somos todos Flamengo!”, declarou o chefe do Executivo, durante discurso na cerimônia de Jubileu da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro (RJ). Assista abaixo.