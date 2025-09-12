Jovem Pan > Esportes > Futebol > Torcedor do Vasco morre após ser baleado antes de clássico com o Botafogo pela Copa do Brasil

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que torcedores uniformizados entram em conflito; é possível ouvir rojões, junto de clarões e correria

  • 12/09/2025 10h39
Reprodução/Twitter/@ritmodetorcida Vasco torcedor morte A vítima chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Campinho, mas não resistiu

Uma briga envolvendo torcedores do Vasco deixou um morto e outro baleado no Rio. O confronto aconteceu nos arredores da estação Oswaldo Cruz, na zona norte, antes da partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos, a cerca de 10 km do local. As informações são do ge. A vítima chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Campinho, mas não resistiu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que torcedores uniformizados entram em conflito. É possível ouvir rojões, junto de clarões e correria. Outro registro em vídeo mostra um integrante da Força Jovem do Vasco buscando abrigo em uma loja. Ele diz ter sido baleado no pé e foi levado para o Hospital Salgado Filho. Não se sabe o estado de saúde dele.

No jogo, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1. O placar foi o mesmo da partida de ida, encaminhando a decisão para os pênaltis Os vascaínos se classificaram ao vencer por 5 a 3 nas cobranças Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil foram definidos nesta quinta-feira. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco confirmaram a permanência na sequência do torneio eliminatório nacional. Após as mudanças promovidas pela CBF, as semifinais só serão disputadas após o término do Campeonato Brasileiro. Os confrontos de ida estão previstos para o dia 10 de dezembro e a volta no dia 14.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

