Vasco bate Botafogo nos pênaltis e vai à semifinal da Copa do Brasil

Time da Colina venceu nas penalidades por 5 a 3; na próxima fase vai ter mais um clássico carioca, equipe de Fernando Diniz enfrenta o Fluminense

CELSO PUPO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Vasco comemora gol durante Botafogo x Vasco realizada no Estádio Nilton Santos, pela quartas de final da Copa do Brasil, jogo de volta, na noite desta quinta-feira (11)



O clássico entre Botafogo e Vasco, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, terminou em grande emoção, nesta quinta-feira (12), no Estádio Nilton Santos. No tempo normal, as equipes empataram em 1 a 1: Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco, enquanto Alex Telles deixou tudo igual para o Botafogo, em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo. A igualdade levou a decisão para os pênaltis, onde brilhou a estrela do goleiro Léo Jardim. O arqueiro vascaíno defendeu a cobrança de Alex Telles, garantindo vantagem para o cruz-maltino. Com aproveitamento perfeito de seus batedores, o Vasco venceu a disputa por 5 a 3 e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Com o resultado, o time da Colina segue vivo na competição em busca do título, enquanto o Botafogo se despede do torneio após uma partida equilibrada e de forte rivalidade.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reproduzido com auxílio da IA