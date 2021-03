Torcedor usa PIX para doar 1 centavo ao clube e protestar contra presidente; confira

Na descrição da transferência, o torcedor insatisfeito com o início do time no Estadual pediu a renúncia do mandatário

Reprodução/Ge.com Um torcedor do Potiguar de Mossoró-RN fez um PIX para protestar contra presidente



Um torcedor do Potiguar de Mossoró-RN inovou ao fazer um protesto contra o time, que já encara a primeira crise da temporada depois de perder duas vezes e ver o treinador português Luís Miguel entregar o cargo. Para pedir a renúncia do presidente Benjamin Machado, o fã do clube realizou a doação de R$ 0,01 e, através do campo de descrição do PIX, enviou uma mensagem contra o mandatário. “Fora Benjamim. O Potiguar não precisa de você”, diz a mensagem, que repercutiu nas redes sociais e nos grupos de WhasApp nesta segunda-feira, 1º. Veja a imagem acima.

O Potiguar de Mossoró foi derrotado nas duas rodadas iniciais do Estadual, perdendo para o Santa Cruz de Natal por 2 a 0 na partida inicial, e para o Assu, pelo placar de 4 a 0, no último domingo, 28. Agora, além de precisar buscar outro treinador para a sequência do Campeonato Potiguar, a diretoria também terá que lidar com a fúria da torcida, que pichou o alojamento dos jogadores na madrugada de hoje.