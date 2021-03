Paulistão: Corinthians x Palmeiras será apitado por Edina Alves Batista

A árbitra será a primeira mulher a apitar um Dérbi, clássico com mais de cem anos de história

Kin Saito/CBF Edina Alves Batista apitará Corinthians x Palemiras pelo Paulistão



O primeiro clássico entre Corinthians e Palmeiras da temporada 2021, marcado para a próxima quarta-feira, 3, a partir das 19 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, será apitado por Edina Alves Batista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou o nome da profissional, a primeira mulher a apitar o centenário Dérbi. A partida terá transmissão da Jovem Pan no AM 620, no Youtube e na Panflix.

Edina Alves Batista está em grande fase e foi a responsável por representar a arbitragem brasileira no Mundial de Clubes 2020, realizado no Catar. Lá, a árbitra comandou a partida entre Al Duhail, o representante da casa, contra o Ulsan, da Coreia do Sul, na disputa pelo quinto lugar. Na ocasião, ela também tornou-se a primeira mulher a apitar uma partida masculina em um torneio organizado pela Fifa.