Torcedores do Athletico-PR expulsam flamenguistas de restaurante após jogo da Copa do Brasil; veja 

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir um dos athleticanos gritar as frases ‘sai daqui, favelado’ e ‘volta para a favela’ em direção aos cariocas

Reprodução/Twitter Torcedores do Athletico-PR expulsaram flamenguistas após jogo da Copa do Brasil



Um grupo de torcedores do Athletico-PR expulsou flamenguistas de um restaurante na noite da última quarta-feira, 17, em Curitiba, após a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil – o time de Dorival Júnior venceu por 1 a 0 na capital paranaense e avançou de fase na competição nacional. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir um dos athleticanos gritar as frases “sai daqui, favelado” e “volta para a favela” em direção aos cariocas. Outros torcedores do Furacão, por sua vez, tentaram acalmar os ânimos, ressaltando que uma família estava com uma criança. O clima também esquentou na tribuna de imprensa da Arena da Baixada. O jornalista Guilherme Pinheiro, dono do canal “Flazoeiro”, foi intimidado por colegas de profissão paranaense enquanto gravava um vídeo após o fim da partida. As imagens também circularam na internet nesta quinta-feira. Classificado, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre América-MG e São Paulo para conhecer o seu rival na semi. Do outro lado da chave, Corinthians e Fluminense vão disputar uma vaga na decisão.