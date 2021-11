Torcedores do Bahia recepcionam time após derrota para o Flamengo: ‘CBF sem vergonha’

Além de incentivar a equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a torcida do Tricolor baiano também manifestou a sua ira contra a Confederação Brasileira de Futebol

Dezenas de torcedores do Bahia compareceram ao Aeroporto Internacional de Salvador, na manhã desta sexta-feira, 12, para apoiar o time após a polêmica derrota para o Flamengo. Além de incentivar a equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a torcida do Tricolor também manifestou a sua ira contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devido aos erros de arbitragem. “CBF sem vergonha”, gritaram os apaixonados pelo clube baiano, que alega ter sido prejudicado nas últimas três rodadas da competição nacional.

A indignação toma conta do Bahia desde a marcação do pênalti a favor do Flamengo, na partida de quinta-feira, no Maracanã. A bola bateu no peito de Conti após bicicleta de Diego Ribas e o paulista Vinicius Gonçalves Dias Araújo anotou a infração. Chamado pelo VAR para corrigir a marcação, optou por manter sua decisão. “O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino porque. Mas não vão conseguir”, postou Guilherme Bellintani, ainda durante o jogo. A equipe de Guto Ferreira é a 16ª colocada, com três pontos a mais que o Juventude, time que abre a zona de rebaixamento.

Presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba viu a sua saída da entidade que rege o futebol brasileiro ser antecipada nesta sexta-feira. Após muita pressão dos clubes e os seguidos erros no Brasileirão, o ex-árbitro foi demitido pela Confederação, que pretende realizar uma “reformulação na estrutura da arbitragem”, segundo nota divulgada em seu site. Alício Pena Júnior, então vice-presidente, assumirá as funções interinamente até o término do calendário do futebol desta temporada. Além das sete rodadas finais do Brasileirão, Athletico-PR e Atlético-MG também farão as finais da Copa do Brasil em dezembro.