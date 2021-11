CBF demite Leonardo Gaciba da presidência da Comissão de Arbitragem

Em nota, a entidade explica a saída do ex-árbitro como ‘um processo de reformulação na estrutura da arbitragem’ e alega que a decisão foi tomada em movimento ‘mútuo’

CBF/Divulgação O ex-árbitro Leonardo Gaciba deixou o comando Comissão de Arbitragem da CBF



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu, na manhã desta sexta-feira, 12, Leonardo Gaciba do comando da sua Comissão de Arbitragem. Em nota, a entidade explica a saída do ex-árbitro como “um processo de reformulação na estrutura da arbitragem” e alega que a decisão foi tomada em movimento “mútuo”. Desta forma, Alício Pena Júnior, então vice-presidente, assumirá as funções interinamente até o término do calendário do futebol desta temporada. Além das sete rodadas finais do Brasileirão, Athletico-PR e Atlético-MG também farão as finais da Copa do Brasil em dezembro.

Contratado em 2019 por Rogério Caboclo, Leonardo Gaciba passou a ser mais criticado por dirigentes do futebol nacional após os erros de arbitragem nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A gota d’água, no entanto, foi a atuação do árbitro Vinícius Gonçalves Dias na vitória do Flamengo sobre o Bahia, na noite da última quinta-feira, no Maracanã. Na ocasião, o juiz assinalou um pênalti polêmico a favor do time Rubro-Negro, revoltando os baianos – a CBF já havia admitido erros contra o Tricolor nas últimas duas rodadas do Brasileirão.

Confira a nota da CBF na íntegra

A Confederação Brasileira de Futebol informa que, nesta data, deu início a um processo de reformulação na estrutura da arbitragem brasileira, que começa com a substituição do comando de sua Comissão de Arbitragem.

O Presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues Gomes, conversou com o Presidente da Comissão de Arbitagem, Leonardo Gaciba, nesta sexta-feira (12) e o entendimento mútuo foi pela necessidade de uma mudança, com a implementação de novos procedimentos visando maximizar os acertos e minimizar os erros de todos os envolvidos.

A CBF agradece a Leonardo Gaciba pelo empenho e pela forma altiva e incansável com que exerceu a Presidência da Comissão de Arbitragem da CBF.

Assumirá a função interinamente, até a conclusão das competições da temporada 2021, o atual Vice-Presidente da Comissão de Arbitragem, Alício Pena Júnior, a quem o Presidente Ednaldo Rodrigues parabeniza, desejando sucesso no cargo e colocando a estrutura da entidade à inteira disposição da Comissão de Arbitragem para o constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da arbitragem nacional.