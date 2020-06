Torcedores do Cruzeiro poderão opinar na modernização do estatuto do clube

Gustavo Aleixo/Cruzeiro Sergio Santos Rodrigues, novo presidente do Cruzeiro: gestão pede a colaboração dos torcedores



O Cruzeiro vai modernizar seu estatuto, e convidou os torcedores para que contribuam com ideias para o texto do seu novo documento. A gestão das ideias serão feitas pelo Conselho Deliberativo.

As sugestões poderão ser enviadas para o clube até sexta-feira, 26 de junho, por e-mail. Assim como as ideias dadas pelos conselheiros, as ideias dos torcedores serão analisadas por uma comissão, que finalizará a elaboração do novo estatuto.

A expectativa é que o texto final seja colocado para votação em uma assembleia geral até o fim do mês de agosto.

A participação no estatuto era uma das grandes demandas da torcida do clube, que se viu envolvido em uma série de problemas e questões judiciais no último ano, que culminaram na queda para a Série B do Brasileirão.