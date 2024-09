Torcedores do Flamengo e Peñarol brigam na praia do Pontal, no Rio de Janeiro

Confronto começou entre dois flamenguistas e um grupo de uruguaios que havia montado acampamento no local, escolhido pela torcida do Peñarol como base durante sua estadia na cidade

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Embate ocorre às vésperas do jogo entre os dois times, marcado para as 19h no Maracanã



Torcedores do Flamengo e do Peñarol se envolveram em um confronto na tarde desta quinta-feira (19), na praia do Pontal, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A briga começou entre dois torcedores flamenguistas e um grupo de uruguaios que havia montado acampamento na praia, local escolhido pela torcida do Peñarol como base durante sua estadia na cidade. O embate ocorre às vésperas do jogo entre os dois times, marcado para as 19h no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores. A partida de hoje é cercada de tensão, especialmente devido ao histórico de violência entre as torcidas. Em 2019, um torcedor do Flamengo perdeu a vida em um confronto no Leme, e, em 2021, um torcedor do Peñarol foi detido por disparar contra flamenguistas em Montevidéu.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para garantir a segurança dos torcedores e evitar novos incidentes, a Polícia Militar planejou um grande esquema de segurança para o jogo. Serão mobilizados 750 agentes do Batalhão de Eventos (Bepe) e mais 90 do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A PM também se reuniu com representantes do Consulado Uruguaio e da diretoria do Peñarol para discutir as medidas de segurança a serem adotadas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller