Destaque do Palmeiras, Raphael Veiga celebra 50 gols em casa e mira liderança no Campeonato Brasileiro

Meia comentou que marca ‘não é tão simples’ para alguém de sua posição e projetou: ‘Que venham mais 50 ou 100 gols’

Cesar Greco/Palmeiras Com apenas três pontos de diferença para o líder Botafogo, o meia valorizou a importância do trabalho realizado pelo treinador português



O Palmeiras encerrou sua sessão de treinos nesta quinta-feira (19), após conquistar quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o que o posicionou na vice-liderança da competição. Raphael Veiga, que recentemente alcançou a marca de 50 gols no Allianz Parque, destacou sua satisfação após balançar as redes no confronto contra o Criciúma. Em relação ao seu desempenho, Veiga comentou: “Para um meia, atingir essa marca não é tão simples. Fico muito feliz. Que venham mais 50 ou 100 gols”. O jogador expressou otimismo e determinação para continuar contribuindo com a equipe.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com apenas três pontos de diferença para o líder Botafogo, o meia valorizou a importância do trabalho realizado pelo treinador português. “Quando a gente tem tempo pra treinar, as coisas ficam ‘menos difíceis’. Ganhamos jogos importantes, e isso dá confiança. É continuar nessa pegada”, afirmou Veiga, ressaltando a necessidade de manter o foco.

O técnico Abel Ferreira, por sua vez, dirigiu a atividade com ênfase em uma nova estratégia ofensiva, avaliando a possibilidade de incluir Dudu no time titular ou optar por Rony ou Lázaro. Durante o treino, os atletas se concentraram em aspectos como saída de bola, marcação e jogadas específicas, sob a supervisão da comissão técnica.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller