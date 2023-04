Torcedores do Tigre se confundem e apedrejam ônibus da própria equipe antes de partida contra o São Paulo

Episódio foi relatado por um dos jogadores do clube argentino pelas redes sociais; equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana

Reprodução/Instagram/@agustinn.cardozo Jogador do Tigre segura uma pedra e mostra o vidro da janela do ônibus quebrado



Torcedores do Tigre se confundiram e apedrejaram o ônibus da própria equipe antes da partida do time argentino contra o São Paulo, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira, 6. Os torcedores achavam que o veículo transportava os jogadores do time brasileiro para o duelo válido pelo Grupo D da competição, no estádio José Dellagiovanna. O episódio foi relatado pelo meia da equipe argentina, Agustín Cardozo, que postou uma foto em sua rede social segurando uma pedra e o vidro do ônibus quebrado. “Acalmem-se, somos nós”, escreveu o atleta, que em seguida apagou a postagem. Desde o sorteio que definiu o encontro entre brasileiros e argentinos, o duelo é cercado de tensão. As duas equipes se enfrentaram na decisão da Sul-Americana de 2012. O segundo jogo, disputado no Morumbi, na capital paulista, sequer terminou. Após uma confusão generalizada envolvendo os dois times, seguranças da equipe paulista e policiais militares, os argentinos se recusaram a voltar a campo. O São Paulo, que vencia o duelo por 2 a 0, ficou com o título da competição. O fato jamais foi esquecido pelos torcedores do Tigre.