Torcedores invadem CT do Inter para protestar contra jogadores em semana de Gre-Nal

O Internacional viveu uma manhã tensa nesta terça-feira (16). Um grupo de torcedores invadiu o pátio do Centro de Treinamento para manifestar a insatisfação com a atual fase da equipe e cobrar jogadores, comissão técnica e dirigentes. No sábado (13), na derrota para o Palmeiras por 4 a 1, no Allianz, o clube gaúcho foi para o intervalo do duelo já com uma desvantagem de quatro gols. De acordo com informações do jornal Zero Hora de Porto Alegre, 17 integrantes da uniformizada Camisa 12 entraram no local, mas não tiveram acesso ao gramado.

Diante do cenário de tensão, a polícia foi acionada. Duas viaturas e quatro policiais foram deslocados para conter qualquer tipo de violência. O ex-jogador D’Alessandro, que integra a diretoria, e o vice de futebol José Olavo Bisol conversaram com os manifestantes que saíram do CT de forma pacífica. Por meio de nota oficial, o clube “ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações, e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio”.

O episódio expõe a pressão sobre o trabalho do técnico Roger Machado à frente do time principal. Neste domingo (21), o Internacional tem pela frente o seu maior rival, o Grêmio, e a partida está marcada para o Beira Rio. Na 12ª colocação com 27 pontos, a equipe colorada ostenta 40 % de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Em 22 rodadas até aqui, o Inter obteve sete vitórias, empatou seis vezes e amargou nove derrotas.

