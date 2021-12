Grêmio vence o São Paulo por 3 a 0 e respira no Campeonato Brasileiro

Thiago Santos, Diogo Barbosa e Jhonata marcaram os gols da vitória do Tricolor Gaúcho

DONALDO HADLICH/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Grêmio venceu e respira no Brasileirão



Em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, o Grêmio venceu o São Paulo e conseguiu um respiro na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota do Bahia para o Atlético-MG, horas antes, também ajudou o Tricolor Gaúcho que chegou aos 39 pontos e está a três de sair do Z4, faltando duas rodadas. A partida na Arena teve mais domínio dos donos da casa. O gol saiu aos 23 minutos quando Diogo Barbosa recebeu na linha de fundo e cruzou na segunda trave, Thiago Santos apareceu e cabeceou para as redes, abrindo o placar. Na volta do intervalo, o Grêmio se manteve mais no ataque e aos 23 minutos, Diogo Barbosa acertou o ângulo de Volpi e ampliou o placar. Perdendo de 2 a 0, o São Paulo não teve poder de reação. Nos acréscimos, Jhonata ainda teve tempo de marcar o terceiro e fechou em 3 a 0.

O resultado deixa o Tricolor Paulista em 12º com 45 pontos, cinco acima do Bahia que é o primeiro na zona de rebaixamento. No final de semana, o Grêmio viaja para encarar o Corinthians no domingo, às 16h (horário de Brasília) em uma das partidas mais faladas da semana. Torcedores e até jogadores do Corinthians, como o goleiro Carlos Miguel que postou música em alusão ao rebaixamento dos gaúchos. Já o São Paulo recebe o Juventude na segunda-feira, às 19h.