Torcida do Corinthians relembra embaixadinhas de Edilson em mosaico para o Derby

Reprodução/Instagram @gavioesoficial Mosaico da Gaviões da Fiel relembra momento marcante do confronto



Vivendo momentos distintos no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 25, às 19h. Enquanto o Verdão segue tentando se aproximar do líder Atlético-MG, o Timão briga para se firmar no G6. Para entrar no clima do derby, a Gaviões da Fiel, uma das principais torcidas organizadas do Corinthians, montou um mosaico na arquibancada relembrando as embaixadinhas de Edilson contra o rival na final do Campeonato Paulista de 1999. Através de seu perfil no Instagram, a torcida divulgou o mosaico. “A repressão não venceu meu sentimento. A história nunca muda e não será apagada”, afirmou a Gaviões na publicação. Em seu Instagram, Edilson compartilhou a publicação e provou o Palmeiras. “Hoje tem mais. Chupa Paulo Nunes. Vai Corinthians”, afirmou o jogador em seu story.