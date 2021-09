Rivalidade em alta: Corinthians e Palmeiras se enfrentam duas vezes em dois dias

Rivais se enfrentam neste sábado, pelo masculino, e decidem o Brasileirão feminino amanhã; os dois jogos serão realizados na Neo Química Arena

Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Derby paulista é uma das maiores rivalidades do país



A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras vai ficar em alta neste final de semana. O Derby acontecerá no sábado e no domingo, com direito a disputa de título. Neste sábado, 25, as equipes masculinas entram em campo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, tentando diminuir a tensão de ambos os lados. O Corinthians está há três jogos sem vencer e convencer, enquanto o Palmeiras vem de uma apresentação ruim contra o Atlético-MG, pela Copa Libertadores. Como todo clássico é um campeonato à parte, este pode definir uma aproximação da crise ou a glória com a torcida. Pressionado, o técnico corintiano Sylvinho pode até ser demitido se perder para o rival. A partida será transmitida pelo Premiere.

Já no domingo, dia 26, são as mulheres que entrarão em cena para definir o título do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo será às 21h, também na Neo Química Arena. Atual campeão, o Corinthians larga em vantagem por ter vencido a partida de ida por 1 a 0, com gol de Gabi Portilho. É a primeira vez em 104 anos da história do Derby que os dois times decidem um título do futebol feminino. O Timão é a grande potência do país atualmente e tem dois títulos do Brasileirão, enquanto o Verdão iniciou um projeto ambicioso e está em busca do seu primeiro grande título na modalidade. O jogo decisivo será transmitido pela TV Bandeirantes, SporTV e Tik Tok do canal Desimpedidos e Tik Tok Brasileirão.