Após título do Flamengo, Gabigol zoa Thiago Galhardo: ‘Seu moleque’

A provocação de Gabriel Barbosa remete a um vídeo gravado pelo atacante do Colorado após uma vitória sobre o Grêmio; assista

Montagem sobre fotos/reprodução/Instagram Gabigol (à esquerda) rebateu a provocação de Thiago Galhardo (à direita)



O atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, não perdeu a oportunidade de tirar uma onda com Thiago Galhardo, do Internacional, após a conquista do oitavo título do Campeonato Brasileiro. Ainda no estádio do Morumbi, Gabigol recordou um vídeo gravado pelo artilheiro do Colorado e mandou um recado. “Estão filmando aí? Ô Galhardo, seu moleque! Você tem que respeitar, seu garoto. Cheira aqui. Não foi campeão e não foi artilheiro. Beijos”, disse o jogador do Rubro-Negro, em “live” no Instagram, exibindo a medalha de campeão.

A provocação de Gabigol remete a um vídeo gravado por Thiago Galhardo após a vitória do Internacional sobre o Grêmio, quando o atacante fez o sinal de “cheirinho” para provocar os rivais. A dúvida, porém, é se o atleta quis cutucar o Flamengo ou o Tricolor gaúcho. O Inter terminou o Brasileirão na segunda posição, enquanto Galhardo fico com a vice-artilharia, atrás de Luciano (São Paulo) e Claudinho (RB Bragantino).

Assista abaixo: