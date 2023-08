Torcida do Vasco faz festa incrível para receber Payet e repercute na imprensa internacional

Cerca de cinco mil pessoas compareceram no Aeroporto do Galeão para ver o desembarque do francês

Reprodução/Matheus Lima/Vasco Payet foi apresentado por milhares de torcedores do Vasco



A torcida do Vasco fez uma festa impressionante para recepcionar o meia-atacante Dimitri Payet, na madrugada desta quarta-feira, 16, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ao todo, cerca de cinco mil pessoas compareceram no local para ver o desembarque do francês, que ocorreu às 05h40 (de Brasília). Além de entoar cânticos para apoiar o Gigante da Colina, os vascaínos levaram sinalizadores e tiraram fotos da nova contratação. Na imprensa internacional, principalmente na França, o assunto repercutiu. A emissora RMC classificou o ambiente como “frenético”. O jornal L’Équipe, por sua vez, afirmou que o jogador de 36 anos foi “recebido como herói”. Até o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em mercado da bola, chamou de “loucura” o evento realizado na capital fluminense. Agora, a expectativa é que o novo reforço realize os últimos hoje e assine vínculo válido por duas temporadas. A apresentação oficial para os vascaínos está marcada para a partida do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no Maracanã. Com apenas 13 pontos em 18 partidas, o Cruz-Maltino é o 19º colocado, está dentro da zona de rebaixamento e vive situação delicada.