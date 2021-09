Torcidas organizadas do Vasco invadem São Januário para cobrar presidente; assista

Em vídeos que circulam nas redes sociais, os membros da uniformizada perguntam por Jorge Salgado, mandatário do Cruz-Maltino, e outros dirigentes

Reprodução/Twitter/@gtcofgv Torcedores do Vasco invadiram São Januário para protestar contra o presidente do clube



As torcidas organizadas do Vasco se uniram nesta sexta-feira, 10, para protestar contra o atual momento do time e acabaram invadindo a sala da presidência do clube, em São Januário. Em vídeos que circulam nas redes sociais, os membros da uniformizada perguntam por Jorge Salgado, mandatário do Cruz-Maltino, e outros dirigentes. Além disso, o zagueiro Leandro Castán, capitão do Gigante da Colina, também foi criticado. “Cadê você, Salgado? Cadê Osório? Cadê o Luiz Mello? Cadê o Mussa? Aqui não é invasão, a casa é nossa. Estamos cansados, Salgado. Castán, vamos cobrar esse elenco. Você é o capitão. Ninguém no clube? Estão dando folga? A torcida está interditando!”, diz um torcedor. Como parte do protesto, torcedores lacraram a sala da presidência com fitas que colocaram no interior e no entorno da mesma.

Apesar do grupo não ter encontrado a diretoria do Vasco, o clube informa que os funcionários e o time principal estão trabalhando normalmente. Nono colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina soma 32 pontos na tabela, seis a menos que o rival Botafogo, que abre a zona de classificação para a elite do futebol nacional. Na última quinta-feira, a diretoria anunciou Fernando Diniz como treinador substituto de Lisca. O novo comandante deve estrear na próxima quinta-feira, 16, no embate com o CRB, no Rei Pelé, pela 24ª rodada.

Sala da presidência! O Vasco é do povo e o povo vai salvar o Vasco!#FjvOficial#VascoDaGama pic.twitter.com/yFvjQbc9SG — Força Jovem Vasco – FJV (@gctofjv) September 10, 2021