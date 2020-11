Tottenham vence o Manchester City por 2 a 0 e voltar a liderar o Campeonato Inglês

Son e Lo Celso marcaram os gols do time da casa; com a derrota, o City estaciona nos 12 pontos e ocupa apenas a 10º colocação da tabela

Reprodução/ Twitter @SpursOfficial Time do Tottenham comemorando a vitória contra o City.



O Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 0 em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols do time londrino foram marcados pelo sul-coreano Son e pelo argentino Lo Celso. Com isso, o Tottenham chega a 20 pontos conquistados e volta a liderar a Premier League após seis anos. O City, por sua vez, estaciona nos 12 pontos e ocupa apenas a 10º colocação da tabela. No meio de semana, o time de Manchester irá enfrentar o Olympiacos pela Liga Europa enquanto o Tottenham jogará contra o Ludogorets.

O jogo começou favorável para os donos da casa, que abriram o placar aos 4 minutos de jogo após boa jogada de Ndombélé, que tocou para Son que finalizou a jogada. Laporte chegou a empatar a partida, mas viu seu gol ser anulado por conta de um toque de mão de Gabriel Jesus durante a construção da jogada. No segundo tempo, o City rondava a área adversária e tentava criar chances de gol. Entretanto, após passe de Kane, Lo Celso, que havia acabado de entrar no jogo, marcou o segundo e fechou o placar. Rúben Dias chegou a ter uma boa chance, mas esbarrou no goleiro do Tottenham.