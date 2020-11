Real Madrid empata com o Villarreal e perde chance de ser vice-líder

Time da capital espanhola entrou em campo sem jogadores importantes como Casemiro, Benzema e Sergio Ramos

Reprodução/ Twitter @realmadrid Merengues criaram poucas chances de gol.



Sem vários jogadores importantes, como Sergio Ramos, Casemiro e Benzema, o Real Madrid teve uma atuação fraca e ficou no empate por 1 a 1 com o Villarreal neste sábado, no Estádio de la Ceramica, em duelo da décima rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue criou poucas oportunidades de gol e exibiu um futebol pobre tecnicamente. Com o resultado, o Real Madrid, agora com 16 pontos, na quarta colocação, segue sem conseguir deslanchar na competição e perdeu a chance de subir para a vice-liderança, hoje ocupada justamente pelo Villarreal, para o qual o empate também foi um mau resultado. A equipe soma 19 pontos e assumiria a liderança provisória se vencesse o confronto em casa. Os dois times têm compromissos por torneios internacionais nesta semana. O Villarreal vai visitar o Tel-Aviv, de Israel, pela Liga Europa, na quinta-feira. Já o Real Madrid enfrenta um dia antes a Inter de Milão, na Itália, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A partida foi equilibrada e marcada pelo nível técnico baixo. Os dois times até tiveram volume de jogo e criaram algumas oportunidades, especialmente os donos da casa. Mas as duas equipes não levaram muito perigo e falharam na pontaria. No total, foram 19 arremates, 13 do Villarreal e seis do Real Madrid, com apenas uma finalização de cada equipe à meta adversária, justamente os gols marcados. O time do técnico Zinedine Zidane deu indícios de que teria um bom dia, já que abriu o placar aos dois minutos, com Mariano Díaz. O atacante recebeu cruzamento na medida de Carvajal e marcou de cabeça. O dominicano tem bons número pela equipe madrilenha. São seis gols em sete jogos como titular desde que chegou ao clube. Ele raramente começa entre os titulares e, com as baixas, aproveitou a chance e foi um dos poucos que se salvou em campo. Dos brasileiros do Real, só Vinicius Junior esteve em campo no segundo tempo e teve atuação discreta.

O Villarreal chegou ao empate na etapa final. Aos 29 minutos, Estupiñán deu belo lançamento para Chukwueze, que ganhou na velocidade da zaga e foi derrubado por Courtois dentro da área. Gerard Moreno converteu a cobrança e chegou ao quinto gol em nove jogos na competição, da qual é o vice-artilheiro, atrás apenas de Mikel Oyarzabal, da Real Sociedade. No outro jogo deste sábado já encerrado pelo Campeonato Espanhol, Levante (17º) e Elche (sétimo) empataram por 1 a 1. Gonzalo Melero marcou para os anfitriões e Tete Morente anotou o gol dos visitantes.

*Com informações do Estadão Conteúdo