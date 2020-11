Galvão Bueno fala muita m****? Veja a resposta de Vampeta

O Velho Vamp foi honestou ao falar sobre o histórico narrador da Rede Globo; confira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Twitter Vampeta deu a sua opinião sobre Galvão Bueno, histórico narrador da TV Globo



Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, popularmente chamado de Galvão Bueno, é o locutor esportivo mais famoso do Brasil, sendo conhecido por narrar momentos relevantes do esporte nacional, como o tetracampeonato e o pentacampeonato da seleção brasileira de futebol, os títulos mundias de Ayrton Senna na Fórmula 1, além de vários Jogos Olímpicos. Ao mesmo tempo em que é reconhecido como um dos profissionais mais relevantes da imprensa nos últimos tempos, o também apresentador no Grupo Globo é criticado por dar opiniões impopulares e tecer alguns comentários pouco pertinentes.

No “Pergunte ao Vampeta”, programa semanal do Grupo Jovem Pan, o Velho Vamp foi questionado se Galvão, de fato, fala muita m****. Sem fugir da resposta, o ex-jogador e atual comentarista foi direto. “Galvão Bueno? Narra muito! Esse é fera. Se narra muito, fala muito. Já bebi algumas cachaças com o Galvão Bueno, já saímos juntos depois do ‘Bem, Amigos’ [programa do Grupo Globo]. Já fomos em restaurantes para trocar uma ideia. Ele é gente boa! Gosto muito do Galvão”, comentou.