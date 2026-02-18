Uefa abre investigação sobre denúncia de racismo contra Vini Jr
Entidade nomeia inspetor para investigar as ‘acusações de comportamento discriminatório’ contra Gianluca Prestianni durante partida da Champions League
A Uefa anunciou, nesta quarta-feira (18), a abertura de uma investigação sobre as “acusações de comportamentos discriminatórios” contra o brasileiro Vinícius Júnior, que denunciou insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni na partida Benfica-Real Madrid da Liga dos Campeões.
Em um comunicado, a Uefa anunciou que “foi nomeado um inspetor especializado em ética e questões disciplinares para investigar as acusações de comportamento discriminatório”.
Depois de abrir o placar aos 5 minutos do segundo tempo na partida vencida por 1-0 pelo time espanhol – o jogo de ida da repescagem da Liga dos Campeões -, Vini Jr. comemorou diante dos torcedores do Benfica, o que provocou uma discussão acalorada com vários jogadores da equipe portuguesa e rendeu um cartão amarelo ao brasileiro.
Quando parecia que a partida recomeçaria, o brasileiro correu em direção ao árbitro apontando para Prestianni, aparentemente para dizer que o jogador argentino o havia chamado de “macaco”.
A partida permaneceu interrompida por quase 10 minutos pelo árbitro francês François Letexier, que decidiu retomá-la sem outras punições.
O francês Aurélien Tchouaméni, meia do Real Madrid, comentou que “isso é inaceitável. Vini nos contou que o cara o havia chamado de macaco escondendo a boca sob o uniforme”.
No Instagram, Vini Jr. comentou que “os racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos”.
O astro francês Kylian Mbappé, também do Real Madrid, afirmou que Prestianni “não merecia” jogar a Liga dos Campeões.
“Não podemos aceitar que um jogador que participa da melhor competição de futebol da Europa se comporte dessa maneira”, comentou.
