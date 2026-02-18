Prestianni e Benfica negam acusação de racismo contra Vini Jr. na Champions

O caso ocorreu após o gol do jogador brasileiro, que garantiu a vitória por 1 a 0 do Real Madrid no Estádio da Luz, em Lisboa

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP O atacante brasileiro do Real Madrid, número 07, Vinicius Junior (à direita), comemora com o zagueiro espanhol do Real Madrid, número 02, Dani Carvajal, ao final da partida de ida do play-off da fase eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA entre SL Benfica e Real Madrid CF, no Estádio da Luz, em Lisboa, em 17 de fevereiro de 2026. O Real Madrid venceu por 1 a 0.



O argentino Gianluca Prestianni e seu clube, Benfica, negaram nesta quarta-feira (18) a acusação de racismo feita pelo brasileiro Vinícius Júnior durante a partida de ida da repescagem da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

“Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que acredita ter ouvido”, escreveu Prestianni em uma publicação no Instagram, acompanhada por uma foto dos dois jogadores disputando a bola.

“Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid”, acrescentou o jogador de 20 anos algumas horas depois da partida.

O incidente ocorreu após o gol de Vini Jr. que deu a vitória de 1 a 0 ao time espanhol no Estádio da Luz, em Lisboa.

Após abrir o placar com um belo chute de pé direito aos cinco minutos do segundo tempo, o atacante do Real Madrid comemorou com uma dancinha em frente à torcida no Estádio da Luz, o que gerou uma discussão com vários jogadores do Benfica e lhe rendeu um cartão amarelo do árbitro francês François Letexier.

Quando a partida parecia prestes a recomeçar, o brasileiro correu em direção ao árbitro, apontando o dedo para Prestianni, que havia coberto a boca com a camisa, como se viu na televisão, supostamente para chamá-lo de “macaco”.

O árbitro acionou o protocolo antirracismo e interrompeu o jogo por vários minutos, para depois reiniciá-lo sem sanções disciplinares.

A transmissão da TV mostrou Prestianni tapando a boca com a camisa no momento do incidente e ele permaneceu impassível diante das reclamações.

Entre as reações, chamou a atenção a de Kylian Mbappé, que gritou repetidas vezes para o argentino: “Você é um racista”.

Na zona mista, o atacante francês reiterou a denúncia: “O que eu vi é muito claro, o número 25 disse cinco vezes ao Vini que ele é um macaco (…) Um jogador assim não merece jogar mais a Champions. Esperamos que a Uefa faça alguma coisa e não diga que não está acontecendo nada”.

Após a acusação, à qual se somaram outros integrantes do Real Madrid, o Benfica apoiou seu jogador e negou a acusação de racismo.

Como suposta prova, o clube publicou em sua conta oficial no X um vídeo que mostra a sequência da confusão.

“Como as imagens demonstram, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que dizem que ouviram”, escreveu o clube.

Em outra publicação, o Benfica exibe uma foto de Prestianni com a legenda: “Juntos ao seu lado”.

Até o momento, não foi anunciada nenhuma decisão disciplinar por parte da Uefa. As duas equipes voltarão a se enfrentar na quarta-feira, 25 de fevereiro, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

*AFP

