Vampeta sobre Copa América: ‘Duvido que Neymar não queira jogar sabendo que Messi estará em campo’

Em participação no programa Pânico, comentarista analisou a realização do campeonato no Brasil; ‘Imagina se os argentinos viessem e a seleção nacional não jogasse?’, questionou

Imagem: Reprodução/Pânico Copa América inicia às 16 horas deste domingo, 13, no Estádio Mané Garrincha com a partida entre as seleções do Brasil e da Venezuela



Antes mesmo da bola rolar em campo, a Copa América segue atraíndo a atenção dos brasileiros. O campeonato inicia às 16 horas deste domingo, 13, no Estádio Mané Garrincha com a partida entre as seleções do Brasil e da Venezuela. Durante participação no programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 9, o comentarista Vampeta disse acreditar que os jogadores da seleção brasileira querem sim disputar o torneio. “Ontem os jogadores lançaram um manifesto feio, sabemos que alguém escreveu o documento para eles. Cheio de ladainha, o Tite não respondeu porque a equipe não queria jogar a Copa América. Estranho, já que estava tudo perfeito para jogar o campeonado na Colômbia e na Argentina”, disse.

Inicialmente, os dois países citados por Vampeta estavam com a responsabilidade de sediar o campeonato. Apesar disso, posteriormente, a Colômbia voltou atrás e se recusou a receber o torneio devido às manifestações políticas da população, enquanto o governo argentino considerou que não seria capaz de sediá-lo devido ao avanço da Covid-19. Com as negativas, o Brasil passou a protagonizar as discussões sobre a competição, se oferecendo para substituir a Argentina. A decisão foi alvo de polêmicas. “Parece que o goleiro Marcos e o Edmílson entraram na parada dizendo que os argentinos queriam jogar. Então, os brasileiros se posicionaram dizendo que jogariam também. Imagina se os argentinos viessem para o Brasil na Copa América e os brasileiros não jogassem?”, questionou o comentarista que já conquistou uma Copa América para o Brasil fazendo parte da seleção escalada em 1999.

“Acredito que várias coisas influenciaram a situação e deixaram o Tite chateado, inclusive a parte política. Mesmo assim, sei que os garotos da seleção querem participar do campeonato porque todos o rapaz que entra para o futebol sonha em jogar pela seleção, depois sonha em alcançar o primeiro R$ 1 milhão e, depois, os R$ 10 milhões. Duvido que Neymar não queira jogar sabendo que Messi estará em campo”, concluiu Vampeta. A participação da seleção argentina foi confirmada através de um comunicado publicado pela Associação de Futebol Argentino (AFA) no último dia 6. “Com um esforço enorme da Associação de Futebol Argentino, que colocou à disposição todas as ferramentas necessárias para poder garantir a cada um os cuidados específicos solicitados neste momento difícil que atravessamos, a seleção nacional viajará ao Brasil para disputar o certame continental. Todo o estafe da equipe trabalhará unido para se sobrepor a essa adversidade que, lamentavelmente, afeta a todos os sul-americanos por igual”, informa a nota.

Confira o comentário de Vampeta ao Pânico nesta quarta-feira, 9: