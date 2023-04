Vasco anuncia saída de Nenê; meia retorná em 2024 para ‘nova função’

Armador irá pendurar as chuteiras ao final de 2023 e voltará ao Gigante da Colina no ano que vem

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nenê é um dos maiores jogadores do Vasco no século XXI



O Vasco informou na manhã desta segunda-feira, 10, que decidiu não prorrogar o contrato do meio-campista Nenê, válido até o final deste mês. Em comunicado, o clube disse que o armador foi liberado para procurar outro time. “O Gigante agradece ao ídolo pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira”. No texto, porém, o Cruz-Maltino antecipou que o jogador se aposentará dos gramados no fim de 2023 e voltará ao clube no ano que vem. “Nenê retornará ao Vasco no próximo ano, quando iniciará seu pós-carreira, em uma nova função”, explicou. Aos 41 anos, o atleta soma duas passagens pela equipe carioca. Além de ser peça-chave no título do Estadual de 2016, o meia também participou das campanhas do acesso à Série A do Brasileirão em 2022. Ao todo, o veterano soma 63 gols e 51 assistências com a camisa vascaína.