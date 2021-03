Ex-São Paulo, Juanfran se torna acionista de clube da 4ª divisão da Espanha

Ao justificar o investimento, o lateral com passagem pelo Atlético de Madrid explicou que se juntou ao projeto por sentir ‘segurança, confiança e transparência’

Reprodução Ex-São Paulo, Juanfran virou acionista de clube de 4ª divisão do Campeonato Espanhol



O lateral-direito Juanfran, ex-São Paulo e Atlético de Madrid, se tornou um dos investidores do Intercity, anunciou em comunicado neste domingo, 28, o clube da província espanhola de Alicante. O defensor é um dos principais investidores do projeto. A chegada do jogador ao clube, fundado por Salvador Martí e Javier Mira, é mais um passo rumo ao objetivo de tornar o Intercity o primeiro clube do futebol espanhol a ser cotado na bolsa de valores. O Intercity disputa atualmente a quarta divisão do Campeonato Espanhol. O clube foi fundado em 2017 com um projeto esportivo inovador, guiado por uma série de metas compartilhadas entre investidores, torcedores e dirigentes.

Ao justificar o investimento, Juanfran explicou que se juntou ao projeto por sentir “segurança, confiança e transparência”. “Sei que o Intercity trabalha com profissionalismo. Conheço perfeitamente as pessoas e os profissionais que lideram este desafio. Pela minha experiência, se uma equipe é competente e trabalha com humildade, compromisso e esperança, o caminha para a vitória é muito mais simples”, analisou.

Na opinião de Salvador Marti, diretor executivo do Intercity, “sem dúvidas, no caminho rumo à profissionalização do clube, contar com um profissional como Juanfran Torres entre os acionistas garante acesso em primeira mão a uma experiência e conhecimento que serão fundamentais em muitos aspectos”. “Tanto na hora de planejar o futuro do nosso projeto em termos de crescimento e apoio ao futebol de base como na própria definição de um novo modelo de equipe. Acredito que a qualidade humana de Juanfran está em total sintonia com os valores que representam o Intercity”, comentou o dirigente.

*Com informações da Agência EFE