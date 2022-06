Vasco e 777 Partners concluem assinatura de contratos da SAF; veja detalhes

Os contratos incluem também acordo de acionistas, instrumento de cessão das ações, cartas de garantias, licenciamento de marcas, cessão e investimentos nos CTs, aluguel do Estádio de São Januário, entre outros

Divulgação / Vasco da Gama Josh Wander, Sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, Presidente do Vasco da Gama e Juan Arciniegas, Diretor de Esportes, Mídia e Entretenimento da 777 Partners, após assinatura de documento para entendimento de venda do clube



O Vasco e a 777 Partners anunciaram na tarde desta segunda-feira, 27, que concluíram as assinaturas dos contratos referentes ao acordo da compra de 70% das ações da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) Vasco por R$ 700 milhões, além da assunção da dívida de R$ 700 milhões. Os documentos finalizados incluem o contrato de investimentos, acordo de acionistas, instrumento de cessão das ações, cartas de garantias, licenciamento de marcas, cessão e investimentos nos CTs, aluguel do Estádio de São Januário, entre outros. Com a “papelada assinada”, as partes já iniciaram uma segunda parte do processo. Na sede da KPMG, no Rio de Janeiro, a Comissão de Estudos do Conselho Deliberativo se reuniu para discutir o contrato vinculante.

A tarefa da Comissão de Estudos é elaborar um parecer que será levado à apreciação do Conselho Deliberativo. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 15 dias, podendo ser prorrogado por 10 dias. O parecer será votado pelo Conselho Deliberativo e depois será levado para decisão em última instância em votação dos sócios reunidos em Assembleia Geral Extraordinária. “Os membros da Comissão terão acesso a todos os contratos, devendo observar as regras de confidencialidade. Já havíamos avançado na análise do Memorando de Entendimentos e agora vamos trabalhar duro para concluir o relatório para que o Vasco se beneficie logo do acordo”, disse Roberto Duque-Estrada, presidente da Comissão, que é formada por 15 membros do Conselho Deliberativo entre membros natos e eleitos, sendo eles: Roberto Duque Estrada (Presidente), Alexandre Bittencourt, Eduardo Rua, Evanil Ribeiro, Ingor Costa, José Carlos Osório, Júlio Brant, Luís Manoel Fernandes, Manoel Cordeiro Filho, Orlando Donin Júnior, Rafael Pina, Roberto Vallim, Rodrigo Martins, Silvio Almeida e Wagner Coutinho Filho.