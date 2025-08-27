Vasco e Botafogo empatam clássico carioca da Copa do Brasil e deixam decisão em aberto
Jogo de volta está marcado para o dia 11 de setembro, no Nilton Santos, às 21h30. Quem vencer, avança para as semifinais do torneio de mata-mata
No clássico carioca pelas quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo tiveram um primeiro tempo promissor, com um gol para cada lado, mas que decaiu no decorrer do jogo. Pelo jogo de ida, a dupla ficou no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira (27), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, sem vantagem para qualquer time. O jogo de volta está marcado para o dia 11 de setembro, no Nilton Santos, às 21h30. Quem vencer, avança para as semifinais do torneio de mata-mata. O Vasco busca o bicampeonato, enquanto o Botafogo quer conquistar mais um título inédito.
O clássico começou quente. O Botafogo explorou bem o jogo aéreo e na segunda tentativa de Arthur Cabral, o atacante abriu o marcador em cabeçada no chão, como manda o manual, para vencer Léo Jardim, aos sete minutos. O drama do Vasco durou pouco. Apesar de sentir o golpe, chegou ao empate minutos depois, também em jogada pelo alto. Nuno Moreira cruzou, Marlon Freitas tentou cortar e Jair apareceu na segunda trave para conferir para as redes, aos 16.
O gol de empate colocou o time da casa no jogo. Com mais posse de bola, passou a ter o domínio e chegar com perigo, com chutes de Rayan e Coutinho passando próximos da trave. Quem sentiu foram os visitantes, que recuaram demais, mas mesmo assim quase marcou em cabeçada de Barboza, ainda se fazendo valer da bola aérea. Na reta final, o Vasco foi superior e por pouco não foi com a vantagem para o intervalo, em cabeçada de Vegetti, sua especialidade, parando no goleiro John.
*Com informações do Estadão Conteúdo
