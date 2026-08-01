Vasco e Fluminense empatam em jogo morno pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Com o resultado, quem ganhar no jogo da volta, marcado para quarta-feira (05), novamente no Maracanã, a partir das 21h30, garante a vaga nas quarta

Fábio em ação pelo Fluminense contra o América de Cali, o 1.391º jogo da carreira do goleiro, recordista do futebol profissional no quesito (

No reencontro após a semifinal da Copa do Brasil de 2025, onde o Vasco garantiu a vaga na decisão, o jogo de ida das oitavas da competição nacional terminou sem gols. Neste sábado, Vasco e Fluminense abriram a fase final do torneio no Maracanã, e em um duelo de muita disputa no meio-campo e poucas grandes chances, empataram por 0 a 0.

Com o resultado, quem ganhar no jogo da volta, marcado para quarta-feira (05), novamente no Maracanã, a partir das 21h30, garante a vaga nas quartas. Em caso de novo empate, o classificado será definido nos pênaltis. O empate também foi ruim para o Fluminense, que agora não vence há seis jogos, acumulando cinco empates e uma derrota no período.

Este foi o quarto duelo entre os rivais na temporada. No Campeonato Carioca, nas semifinais, o Fluminense venceu por 1 a 0 na ida e as equipes ainda empataram por 1 a 1 na volta. Já no Brasileirão, o Vasco venceu por 3 a 2.

O duelo começou com domínio do Vasco, que assim como nas últimas partidas, dominou a posse de bola, mas não conseguiu chegar com objetividade no ataque. Do outro lado, apostando nos contra-ataques, o Fluminense criou a primeira grande chance da partida aos 18, com Savarino, que arriscou da entrada da área e parou em Léo Jardim.

E o cenário seguiu o mesmo até o fim da primeira etapa. Apesar do volume ofensivo, o time de São Januário não conseguiu chegar com perigo ao ataque, ao contrário do rival, que viu Canobbio chutar para fora, aos 33, e Léo Jardim fazer mais uma boa defesa em tentativa de John Kennedy, aos 42.

Na volta para a segunda etapa, porém, o jogo esquentou. Logo no primeiro minuto, Kennedy tocou na medida para Canobbio bater rente à trave. O Fluminense teve mais uma grande chance de abrir o marcador aos oito, com John Kennedy, que recebeu na cara do gol, mas novamente parou no goleiro adversário.

Do outro lado, o Vasco conseguiu criar sua primeira chance real de gol aos 10, quando Paulo Henrique cruzou na medida para Tchê Tchê cabecear para fora. Porém, desde então, o jogo caiu em rendimento e só voltou a ter emoção aos 36, quando Andrés Gómez recebeu de Paulo Henrique e tocou por cima do gol, na última emoção do clássico.