Ancelotti convoca Martinelli, do Fluminense, para amistosos
O técnico italiano Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira (16) o meia Martinelli, do Fluminense, para ocupar a vaga do atacante João Pedro, do Chelsea, que está lesionado, para as próximas partidas da Seleção Brasileira.
O atacante brasileiro tem sido o principal destaque do clube londrino na temporada, com três gols e três assistências em cinco partidas. Já o meia do Fluminense esteve presente na Argentina na terça-feira (15), na derrota por 2 a 1 para o Platense pela Libertadores.
Apesar do revés, o time de Marcão se classificou às semifinais da competição pelo saldo de gols, tendo vencido a primeira partida em casa.
Os jogos da Seleção serão disputados contra Austrália e Índia. Nos dias 25 e 29, o Brasil pega os australianos, e no dia 3 de outubro, os indianos.
Os dois jogos contra a Austrália serão às 7h de Brasília, nos estádios Queensland Country Bank, em Townsville, e Suncorp, em Brisbane.
O jogo contra a Índia será às 11h, no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá.
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