Vasco oficializa Jorginho como técnico do time até o fim da Série B

Sem clube desde o mês passado, quando foi demitido pelo Atlético-GO, o treinador assumirá o Gigante da Colina pela terceira vez

Luciano Claudino/Estadão Conteúdo Jorginho coleciona passagens por vários clubes brasileiros



O Vasco anunciou na manhã desta terça-feira, 6, que Jorginho será o técnico do time principal até o final da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem clube desde o mês passado, quando foi demitido pelo Atlético-GO, o técnico assumirá o Gigante da Colina pela terceira vez e terá a missão de recolocá-lo na elite do futebol nacional. Atualmente na quarta posição do torneio, a equipe carioca tem apenas quatro pontos a mais que o Londrina, quinto colocado e fora da zona de acesso. Assim, Jorginho, Joelton Urtiga (auxiliar) e Bebeto Sauthier (analista) chegam para, no mínimo, manter o Cruz-Maltino no atual lugar – restam apenas dez rodadas para o término da competição. Na primeira passagem pela agremiação carioca, entre 2015 e 2015, o profissional conquistou um título do Campeonato Carioca. Na segunda, ele teve desempenho discreto, em 2018. Ao todo, foram 97 jogos à frente do Vasco, contabilizando 47 vitórias, 26 empates e 24 derrotas, comom aproveitamento total de 57%.