Vasco oficializa venda de Talles Magno para o New York City

O Vasco anunciou na tarde desta quarta-feira, 19, que vendeu o atacante Talles Magno ao New York City, time que disputa a MLS (principal liga de futebol nos Estados Unidos). Em comunicado, o diretor de futebol do clube, Alexandre Pássaro, disse que a venda representa uma perda esportiva ao Gigante da Colina. Ainda assim, o dirigente exaltou a quantia financeira recebida na negociação. “Do ponto de vista esportivo, sabemos que a venda do Talles é uma grande perda, mas do ponto de vista financeiro e da sustentabilidade do nosso projeto, foi importante concluir esta negociação, que se tornou a segunda maior venda da história do Vasco”, disse, sem citar quanto os cariocas vão adquirir. Ao todo, o garoto de 18 anos marcou cinco vezes em 69 jogos com a camisa do time.

“Negociamos diariamente e estamos satisfeitos com o formato final, completamente alinhado com os interesses e necessidades da gestão liderada pelo (Jorge) Salgado. Aproveito a oportunidade para agradecer ao David Lee, diretor de futebol do NYC FC, e ao Carlos Santoro, executivo do City Football Group na América Latina, pelo profissionalismo durante todo esse período. Desejamos ao Talles ainda mais sucesso”, completou Alexandre Pássaro, falando da relação com a equipe norte-americana. Já o New York City elogiou a nova contratação do time. “É um jovem talentoso, que já disputou uma quantidade significativa de jogos no time principal em alto nível, acreditamos que ele tem potencial para jogar no mais alto nível do futebol. É um atacante dinâmico, rápido, direto e capaz de atuar como ponta ou centralizado”, afirmou o o diretor David Lee.