Vasco sucumbe para Boca Juniors no Maracanã e dá adeus à Sul-Americana

O Cruz-Maltino vira às atenções para o Campeonato Brasileiro em que terá confronto direto para fugir do rebaixamento

O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana. Apesar da vantagem construída com a vitória por 1 a 0 na Argentina, o time sucumbiu ao Boca Juniors no Maracanã. Di Lollo e Merentiel abriram o placar, Puma Rodríguez descontou e igualou o agregado, mas Leandro Paredes fechou o 3 a 1, com chute de fora da área e falha do goleiro Léo Jardim.

O Vasco começou a partida assustado, e isso refletiu quando Di Lollo. Com menos de cinco minutos, o time argentino já tirou a vantagem conquistada em La Bombonera. Sem a referência técnica de Andrés Gómez, expulso na Argentina, o Vasco foi para o intervalo sem reação e ainda assistiu Merentiel marcar o segundo tento.

No segundo tempo, o Vasco até conseguiu colocar a bola no chão e, no momento mais lúcido, chegou a empatar no agregado, com belo gol de Puma Rodríguez. Quando os mandantes eram superiores para buscar a classificação ainda no tempo normal, Paredes arriscou da entrada da área, com efeito, e Léo Jardim aceitou e foi considerado o vilão da eliminação.

A última final continental do time de São Januário aconteceu nos anos 2000, quando superou o Palmeiras na final emblemática da Mercosul. Sem ser título estadual ou Série B, a última grande conquista do Vasco segue sendo a Copa do Brasil de 2011.

Agora o Vasco vira a chave para o Campeonato Brasileiro, em que tem o duelo direto contra o rebaixamento diante do Corinthians, no sábado (24), às 18h30, em São Januário. O time ainda está vivo na Copa do Brasil, em que está nas semifinais e encara o Palmeiras, no mês de novembro.

O Boca Juniors, por outro lado, agora aguarda o vencedor entre Atlético-MG e Montevideo City Torque. Na ida, os mineiros adquiriram grande vantagem, vencendo em Belo Horizonte por 3 a 0

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 3 BOCA JUNIORS

VASCO – Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Spinelli); Adson (Brenner), Bruno Duarte e David (Marino Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.

BOCA JUNIORS – Álvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Battaglia (Paredes), Ascacíbar e Delgado; Villa, Merentiel (Enner Valencia) e Leonel Flores (Velasco). Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

GOLS – Di Lollo, aos três, e Merentiel, aos 33 minutos do primeiro tempo; Puma Rodríguez, aos 20, e Paredes, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Jesús Valenzuela (VEN).

CARTÕES AMARELOS – Thiago Mendes, Velasco e Paredes.

RENDA – R$ 6.962.208,50.

PÚBLICO – 66.026 torcedores.

LOCAL – Maracanã, no Rio.